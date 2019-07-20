В 2020 году городских пляжей в Якутске станет больше
В 2020 году на территории столицы республики будет организован дополнительный санкционированный пляж.
В качестве основных рассматриваются два варианта – район Даркылах или поселок Пригородный. Для удобства горожан туда будет ходить дополнительный автобус.
Также следующим летом городской пляж на 202 микрорайоне будет увеличен в три раза. Его территорию расширят от крайней точки дамбы со стороны лодочной станции до трансформаторной станции на 203-м микрорайоне.
В настоящее время в местах массового купания в Якутске планируют установить плакаты с информацией о трагических инцидентах на воде, будут проводиться совместные рейды с ГИМС, усилена работа контролирующих органов на предмет алкоголя.
ИСТОЧНИК KP.RU