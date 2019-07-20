В 2020 году городских пляжей в Якутске станет больше

СЕГОДНЯ 03:57 2019-07-20T03:57:09+03:00

В качестве основных рассматриваются два варианта – район Даркылах или поселок Пригородный. Фото: ЯСИА

Территория действующего пляжа на 202 микрорайоне будет увеличена в три раза

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В 2020 году на территории столицы республики будет организован дополнительный санкционированный пляж.

В качестве основных рассматриваются два варианта – район Даркылах или поселок Пригородный. Для удобства горожан туда будет ходить дополнительный автобус.

Также следующим летом городской пляж на 202 микрорайоне будет увеличен в три раза. Его территорию расширят от крайней точки дамбы со стороны лодочной станции до трансформаторной станции на 203-м микрорайоне.

В настоящее время в местах массового купания в Якутске планируют установить плакаты с информацией о трагических инцидентах на воде, будут проводиться совместные рейды с ГИМС, усилена работа контролирующих органов на предмет алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU