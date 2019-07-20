2019-07-20T03:46:50+03:00
История современности

Памяти «генерала»: в Якутске увековечили имя Тараса Гавриловича Десяткина

Легендарному основателю и руководителю компании «Якутзолото» открыли мемориальную доску
Нинель ГУСЕВА
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В эти выходные республика празднует 95-летие золотодобывающей промышленности.В эти выходные республика празднует 95-летие золотодобывающей промышленности.
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19 июля в Якутске открыли мемориальную доску памяти Тараса Гавриловича Десяткина – легендарного основателя и руководителя ведущей золотодобывающей и ювелирно-производственной компании «Якутзолото».

Тарас Десяткин вошел в историю республики как Выдающийся организатор, Герой Социалистического труда, выдающийся государственный и общественный деятель. Обладая огромным опытом, знаниями и авторитетом среди якутян, он шесть раз избирался депутатом Верховного Совета Якутской АССР. Четыре района и столица республики с гордостью присвоили ему звания почетного гражданина.

Тарас Гаврилович приложил колоссальные усилия для развития золотодобычи и ювелирного производства в Якутии. В память о нем на здании бывшего «Якутзолото» появилась мемориальная доска. Также легендарному «золотому генералу» в республике поставят памятник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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