Памяти «генерала»: в Якутске увековечили имя Тараса Гавриловича Десяткина
19 июля в Якутске открыли мемориальную доску памяти Тараса Гавриловича Десяткина – легендарного основателя и руководителя ведущей золотодобывающей и ювелирно-производственной компании «Якутзолото».
Тарас Десяткин вошел в историю республики как Выдающийся организатор, Герой Социалистического труда, выдающийся государственный и общественный деятель. Обладая огромным опытом, знаниями и авторитетом среди якутян, он шесть раз избирался депутатом Верховного Совета Якутской АССР. Четыре района и столица республики с гордостью присвоили ему звания почетного гражданина.
Тарас Гаврилович приложил колоссальные усилия для развития золотодобычи и ювелирного производства в Якутии. В память о нем на здании бывшего «Якутзолото» появилась мемориальная доска. Также легендарному «золотому генералу» в республике поставят памятник.
ИСТОЧНИК KP.RU