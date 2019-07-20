СЕГОДНЯ 03:35 2019-07-20T03:35:21+03:00

Международная арктическая школа на 220 детей строится на территории центра отдыха и здоровья «Сосновый бор».

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Здание Международной арктической школы сдадут в эксплуатацию до конца года. Ввести объект в эксплуатацию планируется в конце текущего года.

Международная арктическая школа, рассчитанная на 220 детей, разместится на территории центра отдыха и здоровья «Сосновый бор». В настоящее время строительная готовность объекта - около 70%, отставаний от графика строительства нет.

Объект строится в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве по проектированию, созданию и техобслуживанию объектов дошкольного, общего, дополнительного образования и культуры в Якутске.

ИСТОЧНИК KP.RU