Здание Международной арктической школы сдадут в эксплуатацию до конца года
Готовность объекта – 70%
Международная арктическая школа на 220 детей строится на территории центра отдыха и здоровья «Сосновый бор».
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Здание Международной арктической школы сдадут в эксплуатацию до конца года. Ввести объект в эксплуатацию планируется в конце текущего года.
Международная арктическая школа, рассчитанная на 220 детей, разместится на территории центра отдыха и здоровья «Сосновый бор». В настоящее время строительная готовность объекта - около 70%, отставаний от графика строительства нет.
Объект строится в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве по проектированию, созданию и техобслуживанию объектов дошкольного, общего, дополнительного образования и культуры в Якутске.
ИСТОЧНИК KP.RU