2019-07-19T12:23:16+03:00
Происшествия

В Якутске ищут водителя, который сбил мальчика-велосипедиста и уехал

После ДТП хозяин черного внедорожника осмотрел машину и уехал, даже не подойдя к ребенку
Нинель ГУСЕВА
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С начала недели в Якутске произошло 38 дорожно-транспортных происшествий.С начала недели в Якутске произошло 38 дорожно-транспортных происшествий.
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В Якутске ищут водителя, который сбил ребенка-велосипедиста и уехал. ДТП произошло вечером 15 июля на 11 км Сергеляхского шоссе.

Неустановленный водитель внедорожника сбил маленького велосипедиста и покинул место ДТП. Со слов мальчика, после наезда из черного джипа вышел мужчина, осмотрел автомобиль на предмет поломки и уехал. При этом он даже не подошел к ребенку, не поинтересовался его самочувствием.

Лиц, видевших или располагающих какой-либо информацией об этом ДТП, просят позвонить по номерам: 127, 47-35-69.

С начала этой недели в Якутске произошло 38 дорожно-транспортных происшествий: 23 столкновения машин, 9 наездов на стоящее транспортное средство, 1 наезд на препятствие, 2 наезда на велосипедистов, 2 падения в салоне маршрутного автобуса и один съезд с дороги. Травмы получили два участника дорожного движения, 73 водителям предстоит восстановить поломанные авто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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