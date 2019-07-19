Механизм реализации национального проекта «Демография» 2019

СЕГОДНЯ 11:37 2019-07-19T11:37:04+03:00

Чтобы всё у малышей было в порядке.

В Якутии в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» предусмотрено 1 738,4 млн. рублей

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Для повышения рождаемости в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в республике выделено 1 738,4 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 1 138,3 млн. рублей.

На 1 июля 2019 года предоставлены следующие меры, направленные на поддержку семей при рождении детей:

3 432 семьи получили ежемесячную выплату при рождении первого ребенка в размере 16 906 рублей; 573 семьи получили единовременную выплату при рождении (усыновлении) первого ребенка в размере 33 812 рублей; 578 молодых семей получили единовременную выплату при рождении первого ребенка (усыновлении в возрасте до трех месяцев) для приобретения детского ассортимента 7 048 рублей; 2 региональных маткапитала при рождении второго ребенка в размере 135 907 рублей; 691 семья получила ежемесячную выплату в размере 16 906 рублей за рождение третьего ребенка или последующих детей (до 3 лет малыша); 1264 семьи распорядились республиканским материнским капиталом «Семья» в размере 139 716 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU