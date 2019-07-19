2019-07-19T11:25:55+03:00
Происшествия

В Якутии заведено административное дело на «черного копателя»

Изъятые археологические предметы направлены на экспертизу
Виктория АЛЕКСЕЕВА
Поделиться:
Раскопан антиквариат приблизительно 18 века н. э.Раскопан антиквариат приблизительно 18 века н. э.
Изменить размер текста:

В Якутии заведено административное дело на мужчину, который занимался незаконными раскопками археологических предметов.

«Черного копателя» сотрудники Департамента по охране объектов культурного наследия и правоохранительных органов задержали на территории одного из районов республики. Личность нарушителя установлена. При личном досмотре у него были изъяты 4 археологических предмета, предположительный возраст которых - 18 век н.э.

В настоящее время в отношении «черного копателя» возбуждено дело об административном правонарушении, изъятые предметы направлены на экспертизу.

По закону деятельность по раскопке археологических предметов могут осуществлять только археологи на основании разрешения, выданного государством. Иные лица, которые осуществляют раскопки без разрешения, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Якутске ищут водителя, который сбил мальчика-велосипедиста и уехал
Механизм реализации национального проекта «Демография» 2019
С начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировано 864 лесных пожара
Фотофакт: В Оймяконском районе выпал снег
Якутянин стал очередной жертвой мошенников, когда «повелся» на просьбу подруги о помощи
Трех жительниц Якутска отправят в колонию за сбыт наркотиков в интернете
Проект-преображение и танцы под баян: в Якутске пройдет фестиваль «Золотая пора 60+»
Живые картины и книжные феи: что ждет якутян на фестивале «Leto.Yakutia»
В Якутии тушат 15 лесных пожаров
В Якутске изменится схема движения автобуса №25
Якутские орнитологи снабдят GPS-трекерами более 80 гусей и лебедей
В Якутии тушат 15 лесных пожаров
16-летняя школьница из Якутии престанет перед судом за ложный донос
Порывистый ветер и до +16: прогноз погоды в Якутске на 19 июля
27-летняя жительница Якутии на деньги пожилого родственника купила себе машину
Выпускница СВФУ стала обладательницей образовательного гранта Fullbright
В Якутске две консьержки обворовали одну из квартир дома, где работали
Куда перечислить деньги в помощь пострадавшим от паводка в Иркутской области?
В Верхневилюйске под угрозой обрушения – более двухсот частных домов
Сообщить о проблеме с утилизацией мусора теперь можно через систему РЭО РАДАР
В Якутии «покатушки» на вилочном автопогрузчике ради развлечения закончились трагедией
В Якутии обсудили проблемы развития придорожного сервиса
18 июля в Якутске объявлено днем траура по погибшим на реке Лене