В Якутии заведено административное дело на «черного копателя»

СЕГОДНЯ 11:25 2019-07-19T11:25:55+03:00

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В Якутии заведено административное дело на мужчину, который занимался незаконными раскопками археологических предметов.

«Черного копателя» сотрудники Департамента по охране объектов культурного наследия и правоохранительных органов задержали на территории одного из районов республики. Личность нарушителя установлена. При личном досмотре у него были изъяты 4 археологических предмета, предположительный возраст которых - 18 век н.э.

В настоящее время в отношении «черного копателя» возбуждено дело об административном правонарушении, изъятые предметы направлены на экспертизу.

По закону деятельность по раскопке археологических предметов могут осуществлять только археологи на основании разрешения, выданного государством. Иные лица, которые осуществляют раскопки без разрешения, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU