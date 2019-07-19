С начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировано 864 лесных пожара

СЕГОДНЯ 11:10 2019-07-19T11:10:15+03:00

Изменить размер текста: A A

С начала пожароопасного сезона на территории республики зарегистрировано 864 лесных пожара на общей площади 1 398,5 тысячи га. Оперативность тушения возгораний в первые сутки - 41%.

В настоящее время особый противопожарный режим действует на территориях 9 районов: Абыйского, Алданского, Верхоянского, Эвено-Бытантайского, Усть-Майского, Ленского, Намского, Сунтарского, Нюрбинского районов и города Якутска. Режим ЧС межмуниципального характера введен в Верхоянском и Момском районах.

С начала пожароопасного сезона к тушению лесных пожаров привлекались 2 607 человек и 227 единиц техники.

Заместитель председателя Правительства Якутии Денис Белозеров отметил, что по сравнению с прошлым годом в тушении и ликвидации лесных пожаров на территории республики наблюдается ряд улучшений. Он призвал глав муниципальных образований и наслегов держать ситуацию на контроле и быть готовыми к оперативному реагированию на любые изменения лесопожарной обстановки.

ИСТОЧНИК KP.RU