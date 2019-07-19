Якутянин стал очередной жертвой мошенников, когда «повелся» на просьбу подруги о помощи

СЕГОДНЯ 09:56 2019-07-19T10:33:29+03:00

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В Якутии зарегистрирован очередной факт мошенничества с использованием сети Интернет. На сей раз на уловки мошенников попался 22-летний житель Алдана.

Как выяснилось, мужчина «повелся» на просьбу о помощи от своей подруги, которая написала ему в одной из популярных соцсетей. Девушка попросила одолжить ей денег на похороны матери.

Молодой человек даже не задумался, почему знакомая не попросила его об этом лично, и перевел более 20 тысяч рублей на указанный в сообщении счет.

Позже, связавшись с подругой по телефону он узнал, что ее страничка в соцсети была взломана, а он стал жертвой мошенничества.

ИСТОЧНИК KP.RU