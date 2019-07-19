2019-07-19T10:33:29+03:00
Происшествия

Якутянин стал очередной жертвой мошенников, когда «повелся» на просьбу подруги о помощи

22-летний житель Алдана лишился более 20 тысяч рублей
Виктория АЛЕКСЕЕВА
Поделиться:
Афера в социальных сетяхАфера в социальных сетях
Изменить размер текста:

В Якутии зарегистрирован очередной факт мошенничества с использованием сети Интернет. На сей раз на уловки мошенников попался 22-летний житель Алдана.

Как выяснилось, мужчина «повелся» на просьбу о помощи от своей подруги, которая написала ему в одной из популярных соцсетей. Девушка попросила одолжить ей денег на похороны матери.

Молодой человек даже не задумался, почему знакомая не попросила его об этом лично, и перевел более 20 тысяч рублей на указанный в сообщении счет.

Позже, связавшись с подругой по телефону он узнал, что ее страничка в соцсети была взломана, а он стал жертвой мошенничества.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Якутске ищут водителя, который сбил мальчика-велосипедиста и уехал
Механизм реализации национального проекта «Демография» 2019
В Якутии заведено административное дело на «черного копателя»
С начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировано 864 лесных пожара
Фотофакт: В Оймяконском районе выпал снег
Трех жительниц Якутска отправят в колонию за сбыт наркотиков в интернете
Проект-преображение и танцы под баян: в Якутске пройдет фестиваль «Золотая пора 60+»
Живые картины и книжные феи: что ждет якутян на фестивале «Leto.Yakutia»
В Якутии тушат 15 лесных пожаров
В Якутске изменится схема движения автобуса №25
Якутские орнитологи снабдят GPS-трекерами более 80 гусей и лебедей
В Якутии тушат 15 лесных пожаров
16-летняя школьница из Якутии престанет перед судом за ложный донос
Порывистый ветер и до +16: прогноз погоды в Якутске на 19 июля
27-летняя жительница Якутии на деньги пожилого родственника купила себе машину
Выпускница СВФУ стала обладательницей образовательного гранта Fullbright
В Якутске две консьержки обворовали одну из квартир дома, где работали
Куда перечислить деньги в помощь пострадавшим от паводка в Иркутской области?
В Верхневилюйске под угрозой обрушения – более двухсот частных домов
Сообщить о проблеме с утилизацией мусора теперь можно через систему РЭО РАДАР
В Якутии «покатушки» на вилочном автопогрузчике ради развлечения закончились трагедией
В Якутии обсудили проблемы развития придорожного сервиса
18 июля в Якутске объявлено днем траура по погибшим на реке Лене