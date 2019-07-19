Якутянин стал очередной жертвой мошенников, когда «повелся» на просьбу подруги о помощи
22-летний житель Алдана лишился более 20 тысяч рублей
Афера в социальных сетях
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В Якутии зарегистрирован очередной факт мошенничества с использованием сети Интернет. На сей раз на уловки мошенников попался 22-летний житель Алдана.
Как выяснилось, мужчина «повелся» на просьбу о помощи от своей подруги, которая написала ему в одной из популярных соцсетей. Девушка попросила одолжить ей денег на похороны матери.
Молодой человек даже не задумался, почему знакомая не попросила его об этом лично, и перевел более 20 тысяч рублей на указанный в сообщении счет.
Позже, связавшись с подругой по телефону он узнал, что ее страничка в соцсети была взломана, а он стал жертвой мошенничества.
ИСТОЧНИК KP.RU