Трех жительниц Якутска отправят в колонию за сбыт наркотиков в интернете

СЕГОДНЯ 07:42 2019-07-19T07:42:17+03:00

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Трех жительниц Якутска отправят в колонию за сбыт наркотиков в крупном размере с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

Как выяснилось, с июня по июль 2018 года дамочки «сколотили» организованную преступную группу и занялись сбытом наркотиков в Якутске. Получив крупную партию «синтетики», они расфасовывали ее на более мелкие дозы и прятали их в тайниках по всему городу. Информацию об их местонахождении они передавали организатору группы через интернет.

Дамочкам предъявили обвинения сразу по трем статьям УК РФ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий из незаконного оборота изъято более 100 граммов различных синтетических наркотиков.

Суд приговорил женщин к 13, 12 и 10,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Одна из осужденных получила отсрочку в связи с наличием на иждивении малолетнего ребенка.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU