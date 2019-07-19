2019-07-19T07:42:17+03:00
Происшествия

Трех жительниц Якутска отправят в колонию за сбыт наркотиков в интернете

Дамочкам предъявили обвинения сразу по трем статьям УК РФ
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
Из незаконного оборота изъято более 100 граммов различных синтетических наркотиков.Из незаконного оборота изъято более 100 граммов различных синтетических наркотиков.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Трех жительниц Якутска отправят в колонию за сбыт наркотиков в крупном размере с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

Как выяснилось, с июня по июль 2018 года дамочки «сколотили» организованную преступную группу и занялись сбытом наркотиков в Якутске. Получив крупную партию «синтетики», они расфасовывали ее на более мелкие дозы и прятали их в тайниках по всему городу. Информацию об их местонахождении они передавали организатору группы через интернет.

Дамочкам предъявили обвинения сразу по трем статьям УК РФ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий из незаконного оборота изъято более 100 граммов различных синтетических наркотиков.

Суд приговорил женщин к 13, 12 и 10,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Одна из осужденных получила отсрочку в связи с наличием на иждивении малолетнего ребенка.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Якутске ищут водителя, который сбил мальчика-велосипедиста и уехал
Механизм реализации национального проекта «Демография» 2019
В Якутии заведено административное дело на «черного копателя»
С начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировано 864 лесных пожара
Фотофакт: В Оймяконском районе выпал снег
Якутянин стал очередной жертвой мошенников, когда «повелся» на просьбу подруги о помощи
Проект-преображение и танцы под баян: в Якутске пройдет фестиваль «Золотая пора 60+»
Живые картины и книжные феи: что ждет якутян на фестивале «Leto.Yakutia»
В Якутии тушат 15 лесных пожаров
В Якутске изменится схема движения автобуса №25
Якутские орнитологи снабдят GPS-трекерами более 80 гусей и лебедей
В Якутии тушат 15 лесных пожаров
16-летняя школьница из Якутии престанет перед судом за ложный донос
Порывистый ветер и до +16: прогноз погоды в Якутске на 19 июля
27-летняя жительница Якутии на деньги пожилого родственника купила себе машину
Выпускница СВФУ стала обладательницей образовательного гранта Fullbright
В Якутске две консьержки обворовали одну из квартир дома, где работали
Куда перечислить деньги в помощь пострадавшим от паводка в Иркутской области?
В Верхневилюйске под угрозой обрушения – более двухсот частных домов
Сообщить о проблеме с утилизацией мусора теперь можно через систему РЭО РАДАР
В Якутии «покатушки» на вилочном автопогрузчике ради развлечения закончились трагедией
В Якутии обсудили проблемы развития придорожного сервиса
18 июля в Якутске объявлено днем траура по погибшим на реке Лене