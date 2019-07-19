2019-07-19T07:38:08+03:00
Общество

Проект-преображение и танцы под баян: в Якутске пройдет фестиваль «Золотая пора 60+»

Проект направлен на поддержку активной общественной жизни старшего поколения
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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В 60 жизнь продолжается!В 60 жизнь продолжается!Фото: ЯСИА
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24-25 августа в рамках Года добрососедства в Якутске в парке культуры и отдыха и во дворце детского творчества состоится фестиваль «Золотая пора 60+». Девиз мероприятия - «Жизнь прекрасна!».

В рамках фестиваля будут организованы мастер-классы Иннокентия Тарбахова и других поваров, лекции врачей узких специальностей и занятия йогой.

В рамках вокального направления состоится творческий фестиваль «Мой город». Также пройдут конкурс бабушек и дедушек «Золотая пара», финал конкурса «Золотая Леди», творческая выставка, проект-преображение «Образ», танцы под баян, ретро-танцы «СССР» и бальные танцы.

Для людей золотого возраста проведут спортивные соревнования и обучат компьютерной грамотности. В направлении «Бизнес» пенсионеры встретятся с предпринимателями, состоится выставка-продажа цветов, овощей, кулинарных изделий. Также пройдет фотоконкурс «Мои путешествия» и показ ретро-фильмов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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