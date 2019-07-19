2019-07-19T06:52:22+03:00
Звезды

Живые картины и книжные феи: что ждет якутян на фестивале «Leto.Yakutia»

Первый фестиваль современной культуры пройдет в Якутске 20 июля
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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20 июля на площади «Ворота Якутска» пройдет фестиваль современной культуры «Leto.Yakutia». На четырех тематических площадках запланированы множество мероприятий – от концертов и выставок до мастер-классов и спортивных соревнований.

Национальный художественный музей представит на фестивале выставку «Вселенная Олонхо». Она будет состоять из семи картин якутских художников-классиков: по три картины Эллэя Сивцева и Владимира Карамзина и одна Михаила Аммосова, изображающая Аал-Луук Мас и движение круга жизни – осуохай.

Национальная библиотека республики планирует обмен книгами, фото-челлендж и мастер-класс по реставрации книг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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