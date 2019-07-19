В Якутии тушат 15 лесных пожаров

СЕГОДНЯ 06:17 2019-07-19T06:17:59+03:00

За 116 зарегистрированными термоточками наблюдают из космоса

Изменить размер текста: A A

По состоянию на 19 июля в республике тушат 15 лесных пожаров в Алданском, Верхоянском, Вилюйском, Горном, Кобяйском, Ленском, Нюрбинском, Хангаласском районах и Якутске.

В тушении пожаров задействованы 380 человек и 18 единиц техники.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда республики находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролем космического мониторинга 116 зарегистрированных термоточек в Алданском, Верхневилюйском, Верхоянском, Усть-Янском, Эвено-Бытантайском, Жиганском, Момском, Оймяконском, Абыйском, Среднеколымском, Кобяйском, Ленском, Мирнинском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Кобяйском, Сунтарском, Таттинском, Томпонском и Усть-Майском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU