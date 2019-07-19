В Якутске изменится схема движения автобуса №25
Окружная администрация города Якутска сообщает, что с 22 июля 2019 года изменена схема движения городского автобусного маршрута №25 в связи с обращениями жителей города.
26 июля состоятся публичные слушания по вопросу оптимизации маршрутов движения городского и пригородного общественного транспорта, сообщает пресс-служба окружной администрации.
Жителей столицы приглашают принять участие в транспортном развитии города. Слушания состоятся 26 июля в 17 часов в большом зале окружной администрации по адресу: город Якутск, пр. Ленина, 15.
Напомним, что с 1 января 2019 года маршрут был дополнен заездом в микрорайон «Тайвань». А с 22 июля автобус не будет сворачивать в сторону «Манньыаттаха» и будет делать круг в районе 17 квартала. Подробнее смотрите по схеме:
ИСТОЧНИК KP.RU