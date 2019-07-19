2019-07-19T06:01:02+03:00
Общество

В Якутске изменится схема движения автобуса №25

Маршрут обновлялся в последний раз 1 января 2019 года
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Обратите внимание на круг в 17 квартале.Обратите внимание на круг в 17 квартале.
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Окружная администрация города Якутска сообщает, что с 22 июля 2019 года изменена схема движения городского автобусного маршрута №25 в связи с обращениями жителей города.

26 июля состоятся публичные слушания по вопросу оптимизации маршрутов движения городского и пригородного общественного транспорта, сообщает пресс-служба окружной администрации.

Жителей столицы приглашают принять участие в транспортном развитии города. Слушания состоятся 26 июля в 17 часов в большом зале окружной администрации по адресу: город Якутск, пр. Ленина, 15.

Напомним, что с 1 января 2019 года маршрут был дополнен заездом в микрорайон «Тайвань». А с 22 июля автобус не будет сворачивать в сторону «Манньыаттаха» и будет делать круг в районе 17 квартала. Подробнее смотрите по схеме:

ИСТОЧНИК KP.RU

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