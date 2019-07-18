СЕГОДНЯ 11:36 2019-07-18T11:36:02+03:00

В тушении пожаров задействованы 402 человека и 25 единиц техники.

Шесть из них удалось локализовать

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По состоянию на 18 июля в Якутии тушат 15 лесных пожаров.

В Верхоянье леса горят на площади 375 га, в Горном районе действуют три пожара на площади 115 га. Локализованы шесть пожаров в Вилюйском, Горном, Нюрбинском, Сунтарском, Томпонском районах и Якутске.

В тушении пожаров задействованы 402 человека и 25 единиц техники.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда республики под постоянным наблюдением лесопожарных формирований находятся 128 зарегистрированных термоточек в Алданском, Верхневилюйском, Верхоянском, Усть-Янском, Эвено-Бытантайском, Жиганском, Аллаиховском, Оймяконском, Абыйском, Среднеколымском, Кобяйском, Ленском, Мирнинском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Олекминском, Кобяйском, Сунтарском, Таттинском, Томпонском и Усть-Майском районах. Общая площадь лесных пожаров составляет 280 656 га.

ИСТОЧНИК KP.RU