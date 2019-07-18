16-летняя школьница из Якутии престанет перед судом за ложный донос
16-летняя жительница Томпонского района Якутии престанет перед судом за ложный донос. Девушка обвинила 22-летнего молодого человека, который отказался с ней встречаться, в изнасиловании.
Школьница сочинила для следственного комитета историю о покушении на ее честь в помещении заброшенного дома. На поверку выяснилось, что всё это было ложью. Парень отказался вступать с ней в серьезные отношения из-за ее возраста, девушка его благородство не оценила, обиделась и решила отомстить.
Так как обращение было зарегистрировано в установленном порядке, а девушку предупредили об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, фигуранткой уголовного дела стала она сама. Девушка призналась в ложном доносе и отказалась от данных ранее объяснений.
В настоящее время в рамках уголовного дела устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.
Максимальное наказание за ложный донос о совершении особо тяжкого преступления – лишение свободы на срок до трех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU