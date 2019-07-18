16-летняя школьница из Якутии престанет перед судом за ложный донос

СЕГОДНЯ 11:29 2019-07-18T11:29:42+03:00

Девушка обвинила молодого человека, который отказался с ней встречаться, в изнасиловании

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16-летняя жительница Томпонского района Якутии престанет перед судом за ложный донос. Девушка обвинила 22-летнего молодого человека, который отказался с ней встречаться, в изнасиловании.

Школьница сочинила для следственного комитета историю о покушении на ее честь в помещении заброшенного дома. На поверку выяснилось, что всё это было ложью. Парень отказался вступать с ней в серьезные отношения из-за ее возраста, девушка его благородство не оценила, обиделась и решила отомстить.

Так как обращение было зарегистрировано в установленном порядке, а девушку предупредили об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, фигуранткой уголовного дела стала она сама. Девушка призналась в ложном доносе и отказалась от данных ранее объяснений.

В настоящее время в рамках уголовного дела устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Максимальное наказание за ложный донос о совершении особо тяжкого преступления – лишение свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU