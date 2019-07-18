Порывистый ветер и до +16: прогноз погоды в Якутске на 19 июля
В столице республики сохранится прохладная погода
Сегодня в 15:00 в Якутске было плюс 14 градусов.Фото: Нинель ГУСЕВА
Изменить размер текста:
В пятницу, 19 июля, в столице республики сохранится прохладная погода. Днем воздух прогреется до плюс 16 градусов.
Как сообщается на сайте Якутского УГМС, завтра утром в столице республики небольшой дождь, ветер северо-западный 4-9 м/с с порывами до 14 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +7+9, днем +14+16°С.
ИСТОЧНИК KP.RU