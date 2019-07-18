2019-07-18T10:15:49+03:00
Общество

Порывистый ветер и до +16: прогноз погоды в Якутске на 19 июля

В столице республики сохранится прохладная погода
Нинель ГУСЕВА
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Сегодня в 15:00 в Якутске было плюс 14 градусов.Сегодня в 15:00 в Якутске было плюс 14 градусов.Фото: Нинель ГУСЕВА
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В пятницу, 19 июля, в столице республики сохранится прохладная погода. Днем воздух прогреется до плюс 16 градусов.

Как сообщается на сайте Якутского УГМС, завтра утром в столице республики небольшой дождь, ветер северо-западный 4-9 м/с с порывами до 14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +7+9, днем +14+16°С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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