27-летняя жительница Якутии на деньги пожилого родственника купила себе машину
27-летняя жительница Нюрбинского района на деньги пожилого родственника купила себе машину. Возбуждено уголовное дело.
Как выяснилось, женщина убедила 73-летнего дедушку своего мужа передать ей 560 тысяч рублей. Правда, до банка, чтобы открыть на имя пожилого родственника вклад, она так и не дошла.
Получив все накопления пожилого человека наличными, предприимчивая девушка купила на эти деньги автомобиль, дорогую зимнюю куртку и другие ценные вещи. Сначала потерпевший попытался решить вопрос сам, но невестка отказалась вернуть деньги. Тогда пенсионер обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за мошенничество в крупном размере – лишение свободы на срок до шести лет.
ИСТОЧНИК KP.RU