2019-07-18T10:10:07+03:00
Происшествия

27-летняя жительница Якутии на деньги пожилого родственника купила себе машину

Вместо того, чтобы положить полмиллиона рублей в банк, женщина распорядилась ими по-своему
Нинель ГУСЕВА
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Возбуждено уголовное дело.Возбуждено уголовное дело.Фото: Архив "КП"
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27-летняя жительница Нюрбинского района на деньги пожилого родственника купила себе машину. Возбуждено уголовное дело.

Как выяснилось, женщина убедила 73-летнего дедушку своего мужа передать ей 560 тысяч рублей. Правда, до банка, чтобы открыть на имя пожилого родственника вклад, она так и не дошла.

Получив все накопления пожилого человека наличными, предприимчивая девушка купила на эти деньги автомобиль, дорогую зимнюю куртку и другие ценные вещи. Сначала потерпевший попытался решить вопрос сам, но невестка отказалась вернуть деньги. Тогда пенсионер обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за мошенничество в крупном размере – лишение свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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