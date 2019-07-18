В Якутске две консьержки обворовали одну из квартир дома, где работали

СЕГОДНЯ 08:46 2019-07-18T08:46:01+03:00

Максимальное наказание за кражу с незаконным проникновением в жилище – лишение свободы на срок до шести лет. Фото: Архив "КП"

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В Якутске две консьержки 49 и 53 лет обворовали одну из квартир дома, где работали. Возбуждено уголовное дело.

Как выяснилось, в тот день 26-летняя хозяйка квартиры по привычке оставила ключи в ящике рядом с консьержной комнатой. Злоумышленницы вспомнили об этом во время совместного застолья, без помех проникли в квартиру и умыкнули оттуда золотые изделия, продукты и ноутбук.

В настоящее время сотрудники полиции задержали женщин, похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

Максимальное наказание за кражу с незаконным проникновением в жилище – лишение свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU