В Якутске две консьержки обворовали одну из квартир дома, где работали
Возбуждено уголовное дело
Максимальное наказание за кражу с незаконным проникновением в жилище – лишение свободы на срок до шести лет.Фото: Архив "КП"
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В Якутске две консьержки 49 и 53 лет обворовали одну из квартир дома, где работали. Возбуждено уголовное дело.
Как выяснилось, в тот день 26-летняя хозяйка квартиры по привычке оставила ключи в ящике рядом с консьержной комнатой. Злоумышленницы вспомнили об этом во время совместного застолья, без помех проникли в квартиру и умыкнули оттуда золотые изделия, продукты и ноутбук.
В настоящее время сотрудники полиции задержали женщин, похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.
Максимальное наказание за кражу с незаконным проникновением в жилище – лишение свободы на срок до шести лет.
ИСТОЧНИК KP.RU