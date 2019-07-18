Куда перечислить деньги в помощь пострадавшим от паводка в Иркутской области?

СЕГОДНЯ 08:28 2019-07-18T08:28:37+03:00

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В Якутии объявлен сбор средств в помощь жителям Иркутской области, пострадавшим от разрушительного паводка. Сбор денег продлится до 15 августа.

Реквизиты счёта:

Получатель: министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, л/с 80600060001

ИНН 3808170986

КПП 380801001

БИК 042520001

Банк Отделение Иркутск г. Иркутск

р/сч 40302810400004000002

Назначение платежа: Код субсидии 806090920. Безвозмездные целевые перечисления от юридических и физических лиц для оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

ОКТМО 25701000

КБК - 000 0000 0000000 000 510

Координирует сбор средств министерство труда и социального развития Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU