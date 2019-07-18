Куда перечислить деньги в помощь пострадавшим от паводка в Иркутской области?
В Якутии объявлен сбор средств в помощь жителям Иркутской области, пострадавшим от разрушительного паводка. Сбор денег продлится до 15 августа.
Реквизиты счёта:
Получатель: министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, л/с 80600060001
ИНН 3808170986
КПП 380801001
БИК 042520001
Банк Отделение Иркутск г. Иркутск
р/сч 40302810400004000002
Назначение платежа: Код субсидии 806090920. Безвозмездные целевые перечисления от юридических и физических лиц для оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
ОКТМО 25701000
КБК - 000 0000 0000000 000 510
Координирует сбор средств министерство труда и социального развития Якутии.
ИСТОЧНИК KP.RU