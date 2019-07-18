2019-07-18T07:16:06+03:00
Общество

В Верхневилюйске под угрозой обрушения – более двухсот частных домов

Проект по укреплению правого берега Вилюя войдет в целевую программу развития водохозяйственного комплекса России
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Вода приблизилась к селу на 250 метров.Вода приблизилась к селу на 250 метров.
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Проект по укреплению правого берега реки Вилюй войдет в целевую программу развития водохозяйственного комплекса России, которая начнет действовать с 2021 года. Сегодня более двухсот частных домов в поселке Верхневилюйск находятся под угрозой обрушения.

За последние десятилетия берег реки в некоторых местах отступил в сторону Верхневилюйска на 250-350 метров. Уже обрушилась часть улицы Платонова, берег реки вплотную подобрался к жилым домам на улице Кэлтэгэй, к части домов на улицах Горького, Лесная, Гагарина и Лермонтова. В зоне обрушения находятся социальные объекты и более 200 домов в частном секторе.

По словам главы Минэкологии Якутии Сахамина Афанасьева, заявка на выделение средств из федерального бюджета на укрепление правого берега Вилюя направлена в Федеральное агентство водных ресурсов.

Работы по сооружению берегозащитных укреплений сегодня идут в Нижнем Бестяхе. Они защитят от размыва и разрушения не только берег реки Лены в районе поселка, но и полосу автомобильной дороги федерального значения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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