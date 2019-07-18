Сообщить о проблеме с утилизацией мусора теперь можно через систему РЭО РАДАР
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» запустила в эксплуатацию информационную систему РЭО РАДАР. Теперь подать жалобу на проблему с мусором можно, позвонив по телефону или отправив сообщение на портал.
Технологическая платформа собирает жалобы граждан на тему обращения с отходами, а также отслеживает общую ситуацию с помощью двух каналов коммуникаций:
— круглосуточный call — центр: 8(800)600-90-08;
— сайт: radar.reo.ru.
Любой желающий может обратиться на горячую линию или сайт по вопросам на тему сбора или переработки отходов, а также сообщить о нарушении в своем городе, приложив фотографию или видео.
Напомним, «Российский экологический оператор» создан с двумя основными целями: стать институтом развития и центром компетенции. Под институтом развития понимается помощник региональных операторов и субъектов России, который привлекает инвестиции для строительства перерабатывающих заводов. Центр компетенций – структура, которая позволяет видеть общую картину обращения с твёрдыми отходами по стране.
ИСТОЧНИК KP.RU