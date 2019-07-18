2019-07-18T06:50:51+03:00
Общество

Сообщить о проблеме с утилизацией мусора теперь можно через систему РЭО РАДАР

Площадка для животрепещущей проблемы якутян
Виктория АЛЕКСЕЕВА
Поделиться:
Контролируй вывоз мусора через РЭО Радар.Контролируй вывоз мусора через РЭО Радар.
Изменить размер текста:

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» запустила в эксплуатацию информационную систему РЭО РАДАР. Теперь подать жалобу на проблему с мусором можно, позвонив по телефону или отправив сообщение на портал.

Технологическая платформа собирает жалобы граждан на тему обращения с отходами, а также отслеживает общую ситуацию с помощью двух каналов коммуникаций:

— круглосуточный call — центр: 8(800)600-90-08;

— сайт: radar.reo.ru.

Любой желающий может обратиться на горячую линию или сайт по вопросам на тему сбора или переработки отходов, а также сообщить о нарушении в своем городе, приложив фотографию или видео.

Напомним, «Российский экологический оператор» создан с двумя основными целями: стать институтом развития и центром компетенции. Под институтом развития понимается помощник региональных операторов и субъектов России, который привлекает инвестиции для строительства перерабатывающих заводов. Центр компетенций – структура, которая позволяет видеть общую картину обращения с твёрдыми отходами по стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24