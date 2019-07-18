В Якутии «покатушки» на вилочном автопогрузчике ради развлечения закончились трагедией

СЕГОДНЯ 06:44 2019-07-18T06:44:43+03:00

Грузчика одного из транспортных предприятий Беркакита будут судить за причинение смерти по неосторожности

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Житель поселка Беркакит Нерюнгринского района Якутии стал фигурантом уголовного дела. Мужчину будут судить за причинение смерти по неосторожности.

По версии следствия, пьяный грузчик местного транспортного предприятия предложил знакомой прокатиться на вилочном автопогрузчике. Он усадил женщину на водительское сиденье и надавил на педаль газа. Погрузчик тронулся с места и опрокинулся с дебаркадера на железнодорожные пути. Голову женщины придавило крышей погрузчика, от полученных травм она скончалась на месте.

Поначалу подозреваемый выдвигал целый ряд доказательств своей невиновности, однако следователям удалось их опровергнуть. Впоследствии сожитель погибшей, находившийся на месте преступления и активно поддерживавший первоначальную позицию подозреваемого, также изменил свои показания.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU