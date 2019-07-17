В Якутии подготовят около 1300 спасателей-волонтеров

СЕГОДНЯ 07:48 2019-07-17T07:48:08+03:00

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Учебный центр «Спасатель» реализует на территории республики уникальный проект «Найти – значит спасти», направленный на обучение волонтеров поиску пропавших людей и оказанию первой помощи.

Вебинары и мастер-классы в режиме онлайн проводят тренеры - профессиональные спасатели. Проект охватывает Якутск, Верхневилюйск, Нюрба, Томмот, Нерюнгри и Среднеколымск. В этих городах были созданы структурные подразделения центра, оснащенные учебными пособиями, роботами-тренажерами пятого поколения и оргтехникой для проведения видео-уроков.

Курсы проходят по трем направлениям: «Спасатель-волонтер», «Тактика поиска в природной среде» и «Волонтеры первой помощи». Всего обучение пройдут около 1300 человек.

Планируется, что впоследствии не менее 15% добровольцев проведут мастер-классы и тренинги в школах и средних специальных учебных заведениях и привлекут еще около 4000 потенциальных волонтеров.

ИСТОЧНИК KP.RU