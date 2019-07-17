Ромашки, васильки, анютины глазки: в Якутске пройдет ежегодная ярмарка цветов
Рай для дачников, садоводов и пчёл
Цвет настроения - разноцветный.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:
С 19 по 21 июля в Якутске на площади Орджоникидзе пройдет ежегодная ярмарка цветов. Мероприятие будет актуально для дачников и владельцев частных домов.
Окружная администрация приглашает всех желающих посетить это яркое и красочное мероприятие, которое как минимум поднимет настроение, как максимум - замотивирует в следующем году украсить дачу, палисадник или балкон цветами и цветочными композициями.
ИСТОЧНИК KP.RU