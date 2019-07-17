2019-07-17T07:41:27+03:00
Общество

Ромашки, васильки, анютины глазки: в Якутске пройдет ежегодная ярмарка цветов

Рай для дачников, садоводов и пчёл
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Цвет настроения - разноцветный.Цвет настроения - разноцветный.Фото: ЯСИА
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С 19 по 21 июля в Якутске на площади Орджоникидзе пройдет ежегодная ярмарка цветов. Мероприятие будет актуально для дачников и владельцев частных домов.

Окружная администрация приглашает всех желающих посетить это яркое и красочное мероприятие, которое как минимум поднимет настроение, как максимум - замотивирует в следующем году украсить дачу, палисадник или балкон цветами и цветочными композициями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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