2019-07-17T06:55:52+03:00
Общество

Запах дыма в Якутске связан с лесными пожарами в соседних регионах

Дым в столицу республики приносит западный ветер
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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На территории Якутска зарегистрирован 1 очаг возгоранияНа территории Якутска зарегистрирован 1 очаг возгоранияФото: Нинель ГУСЕВА
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Со вчерашнего вечера в Якутске чувствуется запах дыма, который в столицу республики приносит западный ветер. Это связано с пожарами на территории Красноярского края и Иркутской области, а также с природными пожарами в Горном и Нюрбинском районах Якутии.

По данным Минэкологии Якутии, по состоянию на 17 июля в республике тушат 17 лесных пожаров: по два в Верхоянском и Вилюйском районах, четыре в Горном и по одному пожару в Нюрбинском, Томпонском, Хангаласском районах и в Якутске. На территории Тылгынинского наслега Вилюйского района, где пожар действует в 15 км от населенного пункта, объявлен режим ЧС.

Локализованы пять пожаров в Горном, Кобяйском, Хангаласском и Сунтарском районах.

В тушении пожаров задействованы 427 человек и 21 единица техники. Ведётся постоянный мониторинг обстановки, проводится авиапатрулирование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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