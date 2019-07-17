2019-07-17T05:45:50+03:00
Общество

В Якутске состоятся публичные слушания по вопросам общественного транспорта

Мероприятие пройдет в большом зале окружной администрации
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Администрация приглашает всех горожанАдминистрация приглашает всех горожанФото: Виктория АЛЕКСЕЕВА
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26 июля в 17:00 в большом зале окружной администрации Якутска пройдут публичные слушания, посвященные вопросам оптимизации маршрутов движения городского и пригородного общественного транспорта.

Жителей столицы республики приглашают высказаться и принять активное участие в общественных слушаниях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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