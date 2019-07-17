В Якутске впервые пройдет митинг против домашнего насилия

СЕГОДНЯ 05:05 2019-07-17T05:05:47+03:00

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На площади Дружбы в Якутске 20 июля в 16.30 пройдет первый согласованный митинг против насилия над женщинами и детьми.

По словам организатора митинга Лены Диодоровой, цель мероприятия – привлечь внимание к проблемам домашнего насилия и обеспечения безопасности. На площади будут раздавать листовки с информацией о Центре помощи, ведь самое страшное в такой ситуации – остаться одному без поддержки.

В митинге примут участие юристы, которые проконсультируют о защите прав жертв насилия и нормах допустимой самообороны, и психологи, которые расскажут о психологических аспектах проблемы.

– Многие люди говорят, что этот митинг не нужен, достаточно написать об этом в соцсетях. Но мы считаем, что этого мало. Митинг – это один из способов диалога власти и общества. Если человек потратит свое время, чтобы выйти на площадь и высказать свое мнение – это будет иметь большую силу, — отметила Лена Диодорова в интервью ЯСИА.

ИСТОЧНИК KP.RU