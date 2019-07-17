Глава Якутии определил районы, которые в ближайшие годы примут Ысыах Олонхо

СЕГОДНЯ 04:56 2019-07-17T04:56:31+03:00

Каноны проведения этого праздника были собраны по крупицам из текстов эпоса

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Распоряжением Айсена Николаева утвержден список районов, которые в 2020-2024 годах примут республиканский национальный праздник Ысыах Олонхо.

В 2020 году Ысыах Олонхо пройдет Олекминском районе. В местности «Солнечная долина» уже началось строительство трибун на три тысячи мест. Построены ритуально-обрядовые объекты для встречи солнца и коновязь Тойон Сэргэ из 166-летней лиственницы около метра в диаметре.

В 2021 году Ысыах Олонхо примет Оймяконский район, в 2022 году – Верхневилюйский, в 2023 году – Амгинский и в 2024 году – Нерюнгринский район.

Состав оргкомитетов по проведению Ысыахов Олонхо будет утверждать лично Глава республики.

ИСТОЧНИК KP.RU