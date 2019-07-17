17 июля в Якутске будет перекрыта улица Кирова
Временные ограничения связаны с проведением учений
Схемы объезда городского и пригородного транспорта:
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Днем 17 июля в Якутске на час перекроют движение транспортных средств по улице Кирова.
Ограничения будут связаны с проведением совместных тактико-специальных учений Росгвардии, МВД России «Якутское» и Нацбанка республики.
Для обеспечения безопасности дорожного движения с 15:00 до 16:00 будет перекрыт участок улицы Кирова от пересечения с улицей Пояркова до пересечения с улицей Орджоникидзе.
ИСТОЧНИК KP.RU