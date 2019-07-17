2019-07-17T04:34:22+03:00
Общество

17 июля в Якутске будет перекрыта улица Кирова

Временные ограничения связаны с проведением учений
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Схемы объезда городского и пригородного транспорта:Схемы объезда городского и пригородного транспорта:
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Днем 17 июля в Якутске на час перекроют движение транспортных средств по улице Кирова.

Ограничения будут связаны с проведением совместных тактико-специальных учений Росгвардии, МВД России «Якутское» и Нацбанка республики.

Для обеспечения безопасности дорожного движения с 15:00 до 16:00 будет перекрыт участок улицы Кирова от пересечения с улицей Пояркова до пересечения с улицей Орджоникидзе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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