17 июля в Якутске будет перекрыта улица Кирова

СЕГОДНЯ 04:03 2019-07-17T04:34:22+03:00

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Днем 17 июля в Якутске на час перекроют движение транспортных средств по улице Кирова.

Ограничения будут связаны с проведением совместных тактико-специальных учений Росгвардии, МВД России «Якутское» и Нацбанка республики.

Для обеспечения безопасности дорожного движения с 15:00 до 16:00 будет перекрыт участок улицы Кирова от пересечения с улицей Пояркова до пересечения с улицей Орджоникидзе.

ИСТОЧНИК KP.RU