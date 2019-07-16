В Якутии перед судом предстанет экс-главбух реабилитационного центра, которая 3 года премировала сама себя
В Якутии перед судом предстанет бывший главный бухгалтер государственного учреждения, которая три года активно премировала сама себя.
По версии следствия, главбух одного из социально-реабилитационных центров, используя свое служебное положение, три года подряд изготовляла фиктивные платежные поручения о якобы причитающихся ей выплатах. Таким образом предприимчивая женщина «заработала» более 4,6 млн рублей.
Экс-главбуху предъявлены обвинения в мошенничестве в крупном и особо крупном размере, а также в подделке документов. Пока шло следствие, женщина частично возместила причиненный ущерб, вернув в кассу учреждения 2,7 млн рублей.
Уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU