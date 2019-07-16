СЕГОДНЯ 10:03 2019-07-16T10:03:05+03:00

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В Якутии предстанет перед судом командир Ан-24, по вине которого самолет совершил жесткую посадку. 15 мая 2019 года воздушное судно с 29 пассажирами на борту выполняло рейс из Нюрбы в Якутск.

По данным следствия, во время полета командир Ан-24РВ отключил систему автоматического торможения колес воздушного судна. При посадке пилот по невнимательности перелетел зону посадки на взлетно-посадочной полосе на 1,5 тысячи метров. Чтобы остановить самолет, он применил экстренное торможение, что привело к разрыву авиашин двух колес и повреждению тормозов основных стоек шасси.

Таким образом командир воздушного судна поставил под угрозу безопасность пассажиров. В результате инцидента авиакомпании «Якутия» причинен ущерб в размере более 1,5 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание за нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного судна, повлекших по неосторожности причинение крупного ущерба, - лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU