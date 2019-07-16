В нескольких районах Якутска не будет холодной воды

СЕГОДНЯ 09:48 2019-07-16T09:48:21+03:00

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С 16 по 18 июля в связи с промывкой и дезинфекцией канализационных труб нескольких районов столицы республики останутся без холодной воды. Чтобы работы не причинили больших неудобств горожанам, они будут вестись по ночам.

С 22:00 16 июля и до шести часов утра 17 июля под отключение попадет 203 микрорайон.

Через сутки, с 22:00 17 июля и до шести часов утра 18 июля подача воды будет ограничены в 70, 74, 23, 114, 143, 56, 59 и частично 48 кварталах. Также без воды останутся жилой дом №102 на ул. Лермонтова, бассейн «Самородок», бизнес-центр и гостиница «Полярная звезда».

С 22:00 18 июля до шести часов утра 19 июля ограничение водоснабжения ощутят на себе жители кварталов 2А, 2Б, 2В, 2Г, 150, 151.

ИСТОЧНИК KP.RU