2019-07-16T07:25:46+03:00
Экономика

На Верхней Муне добыт уникальный алмаз

Прозрачный кристалл с желтым оттенком октаэдрической формы весом 63,15 карата
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Редкий алмаз с жёлтым оттенком. Фото: alrosa.ru.Редкий алмаз с жёлтым оттенком. Фото: alrosa.ru.
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Верхне-Мунское месторождение подарило очередной крупный алмаз. Уникальный камень добыт на трубке «Заполярная» 9 июля.

Камень желтоватого оттенка ювелирного качества весом 63,15 карата имеет октаэдрическую форму с небольшими сколами на гранях и вершинах, сообщается на сайте алмазной компании.

В марте АЛРОСА провела эксперимент по уточнению алмазоносности северо-западной части рудного тела трубки «Заполярная» Верхне-Мунского месторождения. За пять дней из трубки «Заполярная» было извлечено 239 алмазов от 8 карат и выше, что составило более 3,5% от всего числа извлеченных за время эксперимента драгоценных камней. Это превышает данные по всем остальным трубкам группы АЛРОСА.

Первыми извлеченными после запуска Верхне-Мунского месторождения крупными (более 50 карат) алмазами стали кристаллы массой 51,49 и 98,8 карата. Оба камня были признаны ювелирными.

Верхне-Мунское месторождение алмазов находится на западе Якутии в 170 км от Удачного и будет приносить порядка 1,8 млн карат алмазов в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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