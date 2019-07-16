СЕГОДНЯ 06:08 2019-07-16T06:08:39+03:00

Мужчина наловил осетра, нельмы и муксуна на 335 тысяч рублей

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В Тикси депутат местного совета «погорел» на незаконной ловле рыбы в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, ночью 29 июня мужчина выехал порыбачить в акватории бухти Тикси моря Лаптевых. Он вышел в море на надувной резиновой лодке с подвесным мотором и поставил сети, в которые попались сибирский осетр, нельма и муксун, отнесенных к особо ценным породам рыбы. Сумма причиненного ущерба составила 335 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. За незаконный вылов водных биологических ресурсов, причинивший особо крупный ущерб, народному избраннику «светит» крупный штраф или лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU