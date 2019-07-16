2019-07-16T04:53:19+03:00
Общество

Назначен новый директор управления автомобильных дорог Якутии

Соответствующее распоряжение подписал глава правительства республики Владимир Солодов
Нинель ГУСЕВА
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Последние 14 лет Семён Филиппов работал генеральным директором ОАО «Сахагипрозем».Последние 14 лет Семён Филиппов работал генеральным директором ОАО «Сахагипрозем».
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15 июля распоряжением Правительства республики назначен новый генеральный директор управления автомобильных дорог Якутии.

Государственное казенное учреждение возглавил Семён Филиппов, который последние 14 лет работал генеральным директором «Сахагипрозема».

Он сменил Николая Сивцева, который возглавлял коллектив с 2015 года и покинул пост по собственному желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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