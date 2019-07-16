Назначен новый директор управления автомобильных дорог Якутии

СЕГОДНЯ 04:53 2019-07-16T04:53:19+03:00

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15 июля распоряжением Правительства республики назначен новый генеральный директор управления автомобильных дорог Якутии.

Государственное казенное учреждение возглавил Семён Филиппов, который последние 14 лет работал генеральным директором «Сахагипрозема».

Он сменил Николая Сивцева, который возглавлял коллектив с 2015 года и покинул пост по собственному желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU