СЕГОДНЯ 12:54 2019-07-15T12:54:40+03:00

Система организации капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов действует в стране с 2013 года. Фото: ЯСИА

В ближайшие три года по всей республике приведут в порядок 1,5 тысячи жилых домов

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Фонд капремонта Якутии будет ремонтировать 500 домов в год. Ход реализации региональной программы рассмотрел глава Якутии Айсен Николаев.

До 2043 года в республике отремонтируют 4 336 многоквартирных домов. Общая стоимость работ – более 70 млрд рублей.По словам замминистра ЖКХ республики Вячеслава Емельянова, с 2015 по 2018 годы в Якутии было отремонтировано 679 домов – 16% от общего числа зданий, вошедших в региональную программу.

В период с 2019 по 2022 годы ремонт должен быть проведен в 500 домах ежегодно. Глава Якутии напомнил о субсидиарной ответственности республики перед собственниками помещений в многоквартирных жилых домах, участвующих в программе, и отметил важность исполнения планов в полном объеме.

Система организации капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов действует в стране с 2013 года. В Якутии был создан Фонд капитального ремонта многоквартирных домов и утверждена региональная программа капремонта общего имущества многоквартирных домов сроком на 30 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU