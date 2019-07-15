Роспотребнадзор: городской пляж Якутска безопасен для купания
По данным Роспотребнадзора республики, городской пляж в 202 микрорайоне Якутска безопасен для купания.
В летний период сотрудники ведомства проводят лабораторный мониторинг состояния воды городского пляжа и других водоемов, где купаются горожане. Это озера Сергелях, Хатын-Юрях, речка Шестакова, река Лена в районе Зеленого луга, Захаровка и Петуховка. Отбор проб воды осуществляется раз в неделю с 11 мониторинговых точек.
За этот сезон уже взято 60 проб воды на микробиологические исследования и 12 проб на санитарно-химические, паразитологические и вирусологические исследования. Все они соответствуют СанПиН.
Роспотребнадзор Якутии напоминает, что городской пляж в 202 микрорайоне – единственное установленное место купания населения на территории Якутска.
ИСТОЧНИК KP.RU