Роспотребнадзор: городской пляж Якутска безопасен для купания

СЕГОДНЯ 09:50 2019-07-15T09:50:17+03:00

Заборы проб воды городского пляжа и других водоемов, где купаются горожане, проводятся раз в неделю. Фото: ЯСИА

Также сотрудники ведомства проверили и другие водоемы города

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По данным Роспотребнадзора республики, городской пляж в 202 микрорайоне Якутска безопасен для купания.

В летний период сотрудники ведомства проводят лабораторный мониторинг состояния воды городского пляжа и других водоемов, где купаются горожане. Это озера Сергелях, Хатын-Юрях, речка Шестакова, река Лена в районе Зеленого луга, Захаровка и Петуховка. Отбор проб воды осуществляется раз в неделю с 11 мониторинговых точек.

За этот сезон уже взято 60 проб воды на микробиологические исследования и 12 проб на санитарно-химические, паразитологические и вирусологические исследования. Все они соответствуют СанПиН.

Роспотребнадзор Якутии напоминает, что городской пляж в 202 микрорайоне – единственное установленное место купания населения на территории Якутска.

ИСТОЧНИК KP.RU