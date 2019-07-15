У музея истории и культуры народов Севера имени Ярославского – новый руководитель

СЕГОДНЯ 09:26 2019-07-15T09:26:03+03:00

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Новым руководителем музея истории и культуры народов Севера имени Ярославского стал Николай Бугаев. Приоритетным направлением его работы станет создание новых подходов к развитию музейного дела и поддержка молодых специалистов.

- Главная задача приоритетного национального проекта – приобщить к культуре как можно большее число людей. В музеи республики должны стоять очереди. Наша с вами общая задача - возродить интерес к музеям. Там может стоять и один экспонат, но при этом будет очередь из желающих его увидеть. В музей истории и культуры народов Севера имени Ярославского должны прийти свыше 95 тысяч посетителей. Я знаю, что в наших сокровищницах лежит гораздо больше, чем показываем, - отметил Юрий Куприянов.

По словам прежнего директора музея Егора Шишигина, в настоящее время необходимо построить фондохранилище, которое нужно всем музеям республики. Он также отметил, что основному зданию музея имени Ярославского, который является памятником архитектуры, необходим ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU