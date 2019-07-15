2019-07-15T09:14:47+03:00
Происшествия

Житель Якутска отправится в колонию на 3,5 года за махинации с земельными участками

Обманным путем он зарегистрировал право собственности на 11 земельных участков стоимостью более 13 млн рублей
Нинель ГУСЕВА
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В ближайшее время перед судом предстанут и его сообщники.В ближайшее время перед судом предстанут и его сообщники.Фото: Нинель ГУСЕВА
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36-летний житель Якутска отправится в колонию на 3,5 года за махинации с земельными участками. Обманным путем он зарегистрировал право собственности на 11 земельных участков.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, мужчина разработал преступную схему по завладению землей. Он и двое его сообщников подбирали участки вблизи дачных кооперативов, на которые не зарегистрированы права третьих лиц, и готовили фиктивные протоколы собраний членов дачных кооперативов о передаче их обвиняемому. Затем пакет документов подавался в республиканское управление Росрееста для регистрации права собственности на землю.

Таким образом с июня 2016 по июль 2017 года мужчина стал собственником 11 земельных участков в Якутске общей стоимостью более 13 млн рублей. Суд признал его виновным в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере и приговорил к 3,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В ближайшее время перед судом предстанут и его сообщники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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