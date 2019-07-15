СЕГОДНЯ 08:51 2019-07-15T08:51:19+03:00

В тушении пожаров задействованы 390 человек и 16 единиц техники.

Три из них удалось локализовать

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По состоянию на 15 июля в Якутии тушат 11 лесных пожаров, три из них в Горном, Кобяйском и Усть-Алданском районах удалось локализовать.

В Верхоянском районе действуют три пожара, огонь бушует на площади 412 га.

В тушении пожаров задействованы 390 человек, в том числе 228 парашютистов и десантников-пожарных, и 16 единиц техники. Предварительная причина возгораний – сухие грозы. Один из пожаров в Верхоянье возник из-за перехода огня на лесной фонд с земель иных категорий, где сейчас действуют 8 природных пожаров на общей площади 221 289 га.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда республики под постоянным наблюдением находится 91 зарегистрированная термоточка в Алданском, Верхневилюйском, Верхоянском, Усть-Янском, Эвено-Бытантайском, Жиганском, Аллаиховском, Оймяконском, Абыйском, Среднеколымском, Ленском, Мирнинском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Олекминском, Кобяйском, Сунтарском, Таттинском районах. Общая площадь лесных пожаров составляет 195 144 га.

ИСТОЧНИК KP.RU