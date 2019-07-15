66 якутских препринимателей сферы туризма «прокачают» свой бизнес
В республике начал работу второй поток акселерационной программы "Fast Force
Имя победителя второго потока акселерационной программы "Fast Force″ станет известно в октябре.
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В Якутии начал работу второй поток акселерационной программы "Fast Force″. Его участниками стали действующие и начинающие предприниматели сферы туризма.
Из 130 заявок эксперты отобрали 66 человек. На протяжении следующих трех месяцев они будут "упаковывать" и работать над реализацией своей бизнес-модели. Программа охватит три направления: «StartUp», «Бизнес» и «45+».
Имя победителя второго потока акселерационной программы "Fast Force″ станет известно в октябре.
ИСТОЧНИК KP.RU