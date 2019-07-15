В одном из районов Якутии водитель иномарки не смог разминуться с табуном лошадей

СЕГОДНЯ 06:59 2019-07-15T06:59:44+03:00

Одно из животных погибло, еще несколько получили травмы

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В Намском районе 28-летнему водителю «Тойоты Ипсум» не удалось разминуться с табуном лошадей. ДТП произошло в ночь с 13 на 14 июля на улице Аммосова в селе Намцы.

По словам мужчины, появление животных на дороге стало для него неожиданностью. В результате аварии одно из животных погибло, еще несколько получили травмы.

Виновник ДТП с места происшествия скрылся, однако сотрудники ДПС установили и разыскали его довольно быстро. Молодой человек объяснил полицейским, что табун появился на дороге неожиданно, поэтому он просто не успел затормозить, а скрылся с места происшествия, потому что испугался.

Проведенное освидетельствование выявило у мужчины 0,82 мг/л алкоголя, которое он объяснил употреблением пива, чтобы унять «нервную дрожь» после аварии.

За оставление места происшествия и употребление алкоголя после ДТП, участником которого он был, водителю грозит лишение права управления на срок до двух лет и крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU