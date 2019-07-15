2019-07-15T05:40:16+03:00
Происшествия

Житель Якутии осужден к 8 годам лишения свободы за убийство сестры

Совместное застолье родственников закончилось поножовщиной
Нинель ГУСЕВА
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Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.Фото: Архив "КП"
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Житель Нюрбинского района Якутии осужден к 8 годам лишения свободы за убийство сестры. Трагедия произошла в начале февраля.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, в тот день мужчина распивал спиртное со своей сестрой и ее супругом. Во время застолья они поругались из-за какого-то малозначительного повода. Конфликт закончился тем, что брат схватил со стола нож и нанес женщине один удар ножом в грудь, ставший смертельным.

После убийства сестры мужчина продолжил распивать спиртное вплоть до прибытия сотрудников полиции, которых вызвал один из гостей. Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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