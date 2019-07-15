В ночь на 16 июля в нескольких районах Якутска отключат воду

СЕГОДНЯ 04:37 2019-07-15T04:37:42+03:00

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Сегодня вечером в нескольких районах Якутска отключат воду. Ограничения связаны с заменой запорной арматуры.

Как сообщается на сайте городского «Водоканала», с 22:00 15 июля 2019 года до 6:00 16 июля будет приостановлена работа водоузла №4. Под ограничение попадают кварталы 64, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 75, 76, 77, 78, 84, 85, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 103, 106, 110, 10, 11, 13 и 14.

Также отключат холодную воду в жилых домах по ул. Автодорожная (жилой комплекс «Прометей»), в микрорайонах ДСК, Воинская часть, Ильинка, Птицефабрика, Мерзлотка, Медцентр, жилом доме №2 по ул. Чайковского, жилых домах №100, №100/1, №100/2 по ул. Лермонтова, Вилюйский тракт 3 км., частный сектор по Сергеляхскому шоссе 4, 5, 6, 7, 8 км., Борисовка-3, Борисовка-1 и спорткомплексе «Тандем».

ИСТОЧНИК KP.RU