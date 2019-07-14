2019-07-14T11:11:43+03:00
Общество

На фестивале «Табыс» лучшей молодой семьей Якутии стали Ивановы из Чурапчинского района

Они стали обладателями 300 тысяч рублей
Мария Удовкина
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Ивановы примут участие в республиканском конкурсе «Семья года».Ивановы примут участие в республиканском конкурсе «Семья года».
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Ивановы из Чурапчи, победившие в конкурсе молодых семей республики на фестивале молодежи «Табыс», стали обладателями 300 тысяч рублей — приза от главы Якутии Айсена Николаева. Кроме того, они примут участие в республиканском конкурсе «Семья года», сообщает ЯСИА.

По условиям конкурса, в конкурсе «Молодая семья Якутии» могли принять участие супруги в возрасте до 35 лет, имеющие одного ребёнка или больше, в том числе приёмных. Всего в конкурсе поучаствовало 22 семьи из 18 районов Якутии от Вилюйского до Усть-Янского районов.

В конкурсе было пять этапов — семьям нужно было сделать визитку, придумать свой герб и вензель, выступить на интеллектуальном этапе и представить свои таланты.

Лучшей семьей стали жители Чурапчинского района — Елена и Герман Ивановы и их пятеро детей — четыре сына и дочь.

Они обошли своих ближайших соперников – Трофимовых из Мегино-Кангаласского района и Соломоновых из Хангаласского района – буквально на пару баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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