Айсен Николаев: школа №6 должна заработать с 1 сентября

СЕГОДНЯ 09:36 2019-07-14T09:37:52+03:00

По словам главы республики, сейчас в школе №6 решается вопрос переноса газопровода.

В 2017 году начали строительство школы №6 в районе ДСК

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В районе ДСК в рамках государственно-частного партнерства строят школу №6 на 500 мест. Глава Якутии Айсен Николаев выразил надежду, что учащиеся смогут начать учебный год уже в новом здании, сообщает ЯСИА.

- Я очень надеюсь, что 1 сентября дети смогут пойти в школу №6, №25 и в «Айыы Кыhата», — сказал в эфире программы «Прямой разговор» Айсен Николаев.

По его словам, в 6-ой школе, которую начали строить в 2017 году, сейчас решается вопрос переноса газопровода.

- Работы согласованы. Руководство города, Минстрой и руководители «Сахатранснефтегаза» не видят проблем, — сообщил глава республики.

Он также передал, что мэр Якутска Сардана Авксентьева ведет переговоры по финансовым отношениям между городом и строителями. Ил Дархан выразил надежду, что компромисс будет найден до начала учебного года.

ИСТОЧНИК KP.RU