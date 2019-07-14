2019-07-14T06:02:24+03:00
Происшествия

Жительница Якутска лишилась 8 тысяч рублей, забыв отключить услугу «мобильный банк»

37-летний уроженец Сахалинской области снял у потерпевшей деньги и потратил их на личные нужды
Мария Удовкина
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Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкцией которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкцией которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
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В Якутске в полицию обратилась горожанка с заявлением о краже. Она сообщила, что с её банковского счета были похищены 8 тысяч рублей. При этом никаких операций она не осуществляла, свою карту никому не доверяла и не называла её данные.

Позже потерпевшая вспомнила, что на её старую сим-карту, которой она давно не пользовалась, была подключена услуга «мобильный банк». Как выяснилось, за это время абонентский номер уже был передан другому пользователю, который и стал получать смс-уведомления о зачислении денег на банковскую карту.

Злоумышленником оказался ранее судимый 37-летний уроженец Сахалинской области. Мужчина признался, что похитил деньги, потому что не устоял перед соблазном «легкой наживы». Похищенные деньги он потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкцией которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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