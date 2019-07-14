2019-07-14T04:16:05+03:00
Общество

Участники фестиваля «Табыс» высказали свои идеи по развитию Якутии

Айсен Николаев провел встречу с молодежью в формате «диалог на равных»
Мария Удовкина
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Молодые люди интересовались всем – начиная с вопроса о том, как обычно глава проводит свой день, заканчивая отменой 202-го постановления республиканского правительства.Молодые люди интересовались всем – начиная с вопроса о том, как обычно глава проводит свой день, заканчивая отменой 202-го постановления республиканского правительства.
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13 июля глава Якутии побывал в туристско-этнографическом комплексе «Орто Дойду» в Хангаласском районе и встретился с участниками Фестиваля молодёжи Якутии «Табыс».

На встрече в формате «диалог на равных» участники фестиваля задали главе республики самые разные вопросы. Молодые люди интересовались всем – начиная с вопроса о том, как обычно глава проводит свой день, заканчивая отменой 202-го постановления республиканского правительства.

Во время диалога участники встречи высказали свои идеи о развитии промышленного производства в республике, предложения в сфере занятости молодёжи, обеспечения медицинскими кадрами в арктических районах, доказывали необходимость открытия в Якутии специального питомника семенного материала, который можно будет использовать для восстановления лесов, предложили увеличить верхнюю планку возраста молодёжи с 30 до 35 лет.

- Молодёжь Якутии – это энергия, мотор, который должен везти нашу республику вперёд, и я очень рад, что у нас такая замечательная молодёжь – активная, креативная, позитивная», – подчеркнул Айсен Николаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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