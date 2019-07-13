В Якутии аварийность на дорогах сократилась почти в два раза
Снижение смертности на дорогах является одной из приоритетных задач, стоящих перед правительством республики, сообщает ЯСИА.
Как сообщил глава Айсен Николаев 13 июля в эфире программы «Прямой разговор», количество аварий на трассах за первое полугодие 2019 года сократилось на 40-50%.
- В прошлом году результаты по смертности на дорогах были достаточно тревожными. Сейчас в результате работ по реконструкции федеральных и региональных дорог идет снижение аварийности. По результатам шести месяцев этот показатель ниже на 40-50%, чем в прошлом году. Это показатели улучшения качества дорог и работы органов ГИБДД, — отметил Айсен Николаев.
По его мнению, внимание должно уделяться не только ремонту дорог, но и профилактике правонарушений.
- Что внутри города, что по республиканским дорогам много серьезных аварий, связанных с нарушениями правил дорожного движения, — подчеркнул Ил Дархан.
ИСТОЧНИК KP.RU