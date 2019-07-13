2019-07-13T11:48:42+03:00
Общество

В Якутии аварийность на дорогах сократилась почти в два раза

По результатам шести месяцев показатель аварийности ниже на 40-50%, чем в прошлом году
Мария Удовкина
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По мнению Айсена Николаева внимание должно уделяться не только ремонту дорог, но и профилактике правонарушений. Фото: ЯСИА.По мнению Айсена Николаева внимание должно уделяться не только ремонту дорог, но и профилактике правонарушений. Фото: ЯСИА.
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Снижение смертности на дорогах является одной из приоритетных задач, стоящих перед правительством республики, сообщает ЯСИА.

Как сообщил глава Айсен Николаев 13 июля в эфире программы «Прямой разговор», количество аварий на трассах за первое полугодие 2019 года сократилось на 40-50%.

- В прошлом году результаты по смертности на дорогах были достаточно тревожными. Сейчас в результате работ по реконструкции федеральных и региональных дорог идет снижение аварийности. По результатам шести месяцев этот показатель ниже на 40-50%, чем в прошлом году. Это показатели улучшения качества дорог и работы органов ГИБДД, — отметил Айсен Николаев.

По его мнению, внимание должно уделяться не только ремонту дорог, но и профилактике правонарушений.

- Что внутри города, что по республиканским дорогам много серьезных аварий, связанных с нарушениями правил дорожного движения, — подчеркнул Ил Дархан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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