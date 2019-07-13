2019-07-13T10:45:58+03:00
Наука

Студентка СВФУ представит Дальний Восток в финале Всероссийского конкурса

На окружном этапе она обошла соперников из Бурятии, Приморского края и Амурской области
Мария Удовкина
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Светлана Колодезникова подчеркнула большую ответственность представлять регион на всероссийском этапе конкурса.Светлана Колодезникова подчеркнула большую ответственность представлять регион на всероссийском этапе конкурса.
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Студентка пятого курса Медицинского института СВФУ Светлана Колодезникова представит Дальний Восток в финале XVII Всероссийского конкурса «Студенческий лидер – 2019». На окружном этапе она обошла соперников из Бурятии, Приморского края и Амурской области.

Соревнования проходили в шесть этапов: начиная от показа навыков публичного выступления, заканчивая знаниями трудового законодательства и профсоюзной работы. Также была организована образовательная программа с лекциями, тренингами от различных экспертов.

Светлана Колодезникова подчеркнула большую ответственность представлять регион на всероссийском этапе конкурса.

- Я рада, что хорошо представила первичную профсоюзную организацию студентов СВФУ и сам университет на региональном уровне. Волнительно представлять весь Дальний Восток, но думаю, что это будет очень интересный опыт. Хотела бы пожелать участникам выкладываться на все 100% и наслаждаться прекрасным моментом нашего студенчества! – заключила Светлана Колодезникова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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